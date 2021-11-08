TÜSİAD Başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25 civarı zam bekliyorum

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrete yüklü ücret zammı yapılacağını düşündüğünü söyledi. Bloomberg HT’ye konuşan Altınsaç, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek, yüzde 25 civarında zam beklediğini belirtti.

Altınsaç’ın konuyla ilgili öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

“Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.”