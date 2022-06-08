TÜSİAD AKP'nin ardından muhalefeti geziyor: CHP, İYİP ve HDP ziyaretleri

TÜSİAD'ın ekonomideki durumla ilgili Binali Yıldırım'la görüştüğü ve 'endişelerini' aktardığı belirtilirken, ziyaret muhalefet turuyla sürüyor.

Haber Merkezi

t24 yazarı Murat Sabuncu, "TÜSİAD Erdoğan'ın politikasına karşı bayrak açtı, Ankara'da iktidarla ve muhalefetle görüşüyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"TÜSİAD heyeti dünden beri Ankara'da. Dün AKP Genel Başkan vekili Binali Yıldırım ile görüştüler. Endişelerini aktardılar" diyen Sabuncu, "Ardından muhalefet liderlerini ziyarete başladılar. Dün Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile görüştüler. Bugün Temel KaramollaoğluMeral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşme listesinde HDP'nin ve Mithat Sancar'ın da olduğunu ekleyeyim" ifadesini kullandı.

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