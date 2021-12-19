Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58’de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.
Uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.
Türksat 5B'nin Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren kapsama alanında hizmet vereceği belirtiliyor.
Uydunun, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacağı kaydediliyor.