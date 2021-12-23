Turkovac'ın ilk sevkiyatı yapıldı

Koronavirüse karşı acil kullanım onayı verilen Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.

Haber Merkezi

Koronavirüse karşı acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa'da üretilen Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.

Üretilen aşıların önümüzdeki günlerden itibaren diğer illere de gönderileceği belirtildi.

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