Koronavirüse karşı acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa'da üretilen Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.
Üretilen aşıların önümüzdeki günlerden itibaren diğer illere de gönderileceği belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İzmir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Turkovac'ın ilk sevkiyatı yapıldı
Koronavirüse karşı acil kullanım onayı verilen Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.
Haber Merkezi
Koronavirüse karşı acil kullanım onayı verilen ve Şanlıurfa'da üretilen Turkovac'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı.
Üretilen aşıların önümüzdeki günlerden itibaren diğer illere de gönderileceği belirtildi.