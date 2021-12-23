Covid-19: Avrupa yeni yıla yeni kısıtlamalarla giriyor

Koronavirüsün daha hızlı bulaştığı belirtilen yeni varyantı Omikron nedeniyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde ülkeler yeni kısıtlama kararları alıyor.

Yeni varyantla ilgili İngiltere ve Güney Afrika’da yayımlanan ilk çalışmalar Omikron’un önceki varyantlara göre daha ağır hastalığa yol açmadığına işaret ediyor. Ancak varyantın öncekilere göre çok hızlı bulaşmasıyla vaka sayılarında yaşanan tırmanışın sağlık tesislerinin kapasitesini zorlayacağı öngörüsü endişelere yol açıyor. Varyantın daha ağır hastalığa yol açmadığına işaret eden ilk verilerinse daha fazla bilimsel veriyle desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Omikron’la birlikte yılbaşı öncesinde başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yeni tedbirler getirildi.

İşte Avrupa'da ülkelerin aldığı son tedbirler:

BELÇİKA

Belçika’da sinemalar, tiyatrolar kapanırken müze, kütüphane ve spor salonları açık kalacak. Hükümet herkesi tatil öncesinde Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu getirildi.

İSPANYA

İspanya’da açık havada maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor. Başbakan Pedro Sanchez bazı bölgelerde silahlı kuvvetlerin aşılama programına destek için görevlendirilebileceğini açıkladı. Sanchez ayrıca gelecek hafta sonuna kadar 60-69 yaş arası grubun yüzde 80’inin takviye aşılarını olmasını hedeflediklerini söyledi.

Katalonya’da ise gece saat 01.00’den sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

ALMANYA

Almanya’da 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken gece kulüpleri kapalı olacak. 28 Aralık’tan itibaren uygulanacak yeni tedbirler kapsamında futbol karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

Ülkede halihazırda aşılanmamış ya da hastalığı daha önce geçirmemiş kişilerin zorunlu ihtiyaçların satıldığı mağazalar hariç işyerlere girmesine izin verilmiyor.

Pazar gününden itibarense İngiltere’den turistlerin girmesi yasaklanan Almanya’da Fransa ve Danimarka’nın da “yüksek riskli bölgeler” olarak tanımlanması değerlendiriliyor.

Almanya Federal Meclisi hastane ve bakım merkezlerinde çalışanlara aşı zorunluluğu getiren yasayı kabul etti.

PORTEKİZ

Noel ve yılbaşı öncesi yeni kısıtlamalara giden bir başka Avrupa ülkesi de Portekiz oldu. Cumartesi gününden itibaren Portekiz’de evden çalışma zorunlu hale gelecek, barlar ve diskotekler kapatılacak.

Sinema, tiyatro, spor etkinlikleri, düğün ve vaftiz törenlerine katılacaklardan negatif test sonucu istenecek. Noel ve yeni yılda restoranlara gidecek ve kamuya açık kutlamalara katılacak kişilerin de negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekecek.

Yılbaşında sokakta alkollü içki tüketimi ve 10’un üzerinde kişinin bir araya gelmesi yasak olacak. Bu tedbirler Portekiz’de nüfusun yüzde 86’sının tam aşılı olmasına rağmen alındı. Ülkede 1 Aralık’tan beri maske zorunluluğu da getirilmişti.

İNGİLTERE

Omikron varyantının baskın hale geldiği ve günlük vaka sayısının 100 bine ulaştığı İngiltere’de hükümet Noel tatili öncesinde ek tedbir almadı.

Başbakan Boris Johnson hükümetin durumu “saat saat” izlediklerini söyleyerek kamu sağlığını korumak adına “ek önlem” alabilecekleri mesajını verdi.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan başkentteki geleneksel yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

İngiltere’de alınan son tedbirler kapsamında gece kulüplerine ve stadyumlara girmek için aşı sertifikası ya da negatif test sonucu göstermek gerekiyor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da da aynı tedbir yürürlükte.

Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada Covid-19 test sonucu pozitif çıkanların karantina süresinin iki test sonucunun negatif çıkması durumunda 10 günden 7 güne indirildiğini duyurdu. İngiltere Aralık sonuna kadar takviye aşılamada büyük bir artış hedefliyor.

FRANSA

Fransa’da hükümet dün itibariyle 5-11 yaş arası çocukların Covid-19’a karşı aşılanmasını onayladı. Riskli grupta yer alan çocukların aşılanmasınaysa geçen hafta başlanmıştı.

Paris’teki Şanzelize Bulvarı’nda yılbaşında yapılan geleneksel ışık gösterileri ve konserler iptal edildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex aşılanmamış kişiler için yeni yıldan itibaren daha fazla kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Ülkede 10 Aralık’tan itibaren 4 hafta boyunca gece kulüpleri kapatılmıştı.

15 Ocak’tan itibaren sağlık kartlarının geçerli olabilmesi için aşılamasını tamamlamasından 7 ay geçen tüm yetişkinlerin takviye aşılarını olmuş olması gerekecek.

HOLLANDA

Hollanda Avrupa’da en sert kısıtlamaya giden ülkelerden biri. 19 Aralık’tan itibaren ülke çapında tam kapanmaya giden Hollanda’da okullar, üniversiteler ve zorunlu olmayan tüm mağazalar, barlar ve restoranlar en az 14 Ocak'a kadar kapalı kalacak. Noel ve yılbaşında 13 yaş üstü en fazla 4 misafirin, bu tarihler dışında ise en fazla 2 misafirin evlere alınmasına izin verilecek.

Başbakan Mark Rutte Omikron varyantı nedeniyle yaşanan beşinci dalganın yeni tedbirleri kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi. Ülkede 28 Kasım’dan itibaren kısmi kapanma uygulanıyordu.

DANİMARKA

Danimarka’da mağazalar ve restoranlar müşteri sayısını kısıtlayacak ve restoranlar 23.00’ten sonra kapanacak. Ülkede tiyatrolar, sinemalar, konser salonları, eğlence parkları, müze ve sanat galerileri de kapanması planlanıyor.

Danimarka hükümeti insanlara evden çalışma tavsiyesinde bulunmuştu.

İSVEÇ

İsveç’te çalışanlara bugünden itibaren evden çalışma çağrısı yapan hükümet 20 ile 500 kişinin toplandığı kamuya açık etkinliklere ayakta katılımın olmayacağını ve sadece aşılanmış kişilerin bu etkinliklere katılabileceğini duyurdu.

Restoranlarda masalar arasında en az 1 metre mesafe olacak ve yalnızca oturarak hizmet alınabilecek.

İRLANDA

İrlanda’da 19 Aralık’tan itibaren uygulamaya konulan yeni tedbirlere göre bar ve restoranlar akşam 20.00’de kapanıyor. Kapalı mekan etkinliklerine katılım sınırlaması getirildi. Yeni tedbirler 30 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Ülkede 7 Aralık’tan itibaren kapalı mekan etkinliklerine yüzde 50 kapasite sınırı ve maske takma zorunluluğu getirilmişti.

İSVİÇRE

İsviçre’de restoranlar, kültür mekanları ve diğer kapalı mekan etkinliklerine yalnızca aşılanmış ya da daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerin girmesine izin veriliyor. Evlerdeyse en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. İsviçre’de 28 Kasım’da yapılan referandumda “Covid-19 Yasası” kabul edilmişti. Yasa pandemi kurtarma paketini ve Covid sertifikasına başvuruyu da kapsıyor.

İTALYA

İtalya’ya gelen aşılanmamış AB vatandaşları 5 gün karantinada kalacak, AB ülkelerinden gelen aşılanmış kişilerdense son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu istenecek.

6 Aralık’ta yeni tedbirlerini açıklayan İtalya hükümeti “süper sağlık kartı” uygulamasını başlatarak aşılanmamış ya da daha önce hastalığı geçirmemiş kişilerin restoranlara, sinemalara ve spor etkinliklerine girişine yasak getirmişti. Ayrıca eğitim, yargı, ordu ve sağlık alanlarında çalışanlar için de aşı zorunluluğu getirildi.

Toplu ulaşımı kullanmak içinse aşılı olmayanların ya hastalığı geçirmiş olduklarını ya da negatif test sonucunu gösteren temel sağlık kartını göstermeleri gerekiyor.

AVUSTURYA

Avusturya 12 Aralık’ta Covid-19’a karşı aşılanmış ya da hastalığı yeni geçirip iyileşmiş kişileri kapanma tedbirlerinden muaf tuttu. Bu kişiler dışındakilerin evlerinden yalnızca işe gitmek ya da zaruri gerekçelerle çıkmasına izin veriliyor.

Ülkede gece saat 23.00’ten sonra restoranlar kapanıyor ve toplu taşıma ile kapalı mekanlarda FFP2 maske takmak zorunluluğu bulunuyor.

Avusturya hükümeti Şubat ayından itibaren Covid-19 aşılamasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

ABD’de test kitlerine ulaşımda sorun

Omikron varyantının hızla yayıldığı ABD’de ise hükümet Ocak ayından itibaren 500 milyon evde hızlı test kitini ücretsiz sunacağını duyurdu.

Vaka sayılarının hızla arttığı ABD’de yeterli test kiti bulunamaması eleştirilere yol açarken ABD Başkanı Biden’ın ABC’ye verdiği mülakatta “Keşke bu talimatı vermeyi 2 ay önce düşünseydim” demesi dikkat çekti.

Biden önceki gün yaptığı açıklamada ülkede 40 milyon yetişkinin henüz aşı olmadığını belirterek aşılanma çağrısında bulunmuştu.

ABD’de hükümetin açılacağını duyurduğu test merkezlerinden ilki dün New York’ta açıldı. Test merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, Omikron varyantının daha hızlı yayılması nedeniyle ABD’lerin takviye aşılarını olsalar dahi Noel tatilinde kalabalık kutlamalara katılmalarının güvenli olmayacağı uyarısında bulundu.