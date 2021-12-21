DSÖ'den 'Omikron' uyarısı: Daha hızlı yayılıyor, aşılanmış kişilere de bulaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un yeni varyantı Omikron'a ilişkin yeni bir uyarı yaptı.

Omikron'un Delta varyantından daha hızlı yayıldığı yönünde uyarıda bulunan DSÖ Genel Drektörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, varyantın aşılanmış veya daha önce Covid-19 olmuş kişilere de bulaştığını vurguladı.

Ghebreyesus, artan vakalar nedeniyle dünya genelinde Noel ve yılbaşı tatil ve kutlamalarını iptal etme çağrısı yaptı.

DSÖ yetkililerinden Soumya Swaminathan, Omikron'un bir önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğunu söylemek için erken olduğunu söyledi.

Swaminathan, "Vaka sayılarının artmasıyla tüm sağlık sistemleri diken üstünde olacak" diye konuştu. Swaminathan, aşıda hatırlatıcı doz için daha düşük bağışıklığa sahip kişilerde öncelik verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, DSÖ yetkilileri, ikinci ve üçüncü nesil aşılarla ve yeni geliştirilen ilaç tedavileriyle pandeminin 2022'de bitmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

ABD: Omikron Covid-19'un dominant varyantı haline geldi

Covid-19 vakalarının hızla arttığı ABD'de sağlık yetkilileri, Omikron'un ülkede dominant koronavirüs varyantı haline geldiğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede görülen yeni vakaların yüzde 73'nün Omikron varyantından kaynaklandığını bildirdi.