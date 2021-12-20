Davos Zirvesi, ‘Omikron’ varyantı nedeniyle ertelendi

1971'den bu yana her yıl ocak ayında İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, Omikron varyantı vakalarındaki yükseliş nedeniyle iptal edildi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle daha önce iki kez iptal edilen, bu sene ise 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılacağı açıklanan Dünya Ekonomik Forumu "Omikron varyantı" gerekçesiyle iptal edildi. Açıklamada, zirvenin yaz aylarında yapılmasının planlandığı da duyuruldu.

Sky News'in haberine göre, İsviçre'de Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Katılımcıların da iptal ve gerekçesi hakkında bilgilendirildikleri öğrenildi.

Yapılan açıklamada, toplantının yaz ayları başında yapılmasının planlandığı belirtilerek, "Mevcut koşullar, küresel bir yüz yüze toplantı yapmayı zorlaştırmaktadır. Toplantının, sıkı sağlık protokollerine rağmen, Omikron varyantının bulaşıcılığı ve seyahat üzerindeki etkisi gözetilerek ertelenmesi kararı alınmıştır" denildi.