Turkovac Faz 3 sonuçları açıklandı

Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır" dedi. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Turkovac adını almış olan Aşı çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve uluslararası dergide yayınlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ediyoruz. Faz-1'de başarılı olmuşsa Faz-2'ye geçer. 31 Ekim 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı FAZ 1 çalışmasını tamamlamış ve başarılı olmuştur.

Turkovac 10 Şubat ile Nisan arasında 3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi ve Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Faz-3'te gerçek hayata yakın, gerçek hayatta bir kola aşının kendisi, diğer kola da plasebo verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı, esas baktığımız bu. 1000'in üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Burada da aşı başarılı bulunmuşsa bütün bu çalışmalar bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları değerlendirildikten sonra uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verilir.

'Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor'

Faz-3'te dedim ki bir kola aşı verilir, bir kola aşı vermedik. Bir sene bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da boş değil güvenilirliği ispatlanmış aşı koyacaksınız. Benim elimde etkinliği ispatlanmış aşı var, bunu kullanıyorum, yeni geliştirdiğim aşının da en az bunun kadar emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniliyor.

22 Aralık 2021'de Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Biz de 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. Açıklandı, açıklanmadı deniyor. Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu kişiler değerlendirme yaptılar. Bugün sizlerle 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Çalışma devam ediyor."

'Gönüllülerimiz 18-55 yaş arasında'

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in açıklamalarından öne çıkanlarsa şöyle:

"Gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, Covid hikayesi ya da daha önce aşılanma hikayesi olmayan kişiler. Veri analizi yaptığımızda günlük vaka sayımız 24 binlere çıkmıştı.

Şu anda 22 Haziran ile 27 Aralık tarihleri arasındaki gönüllülerin bulgularıdır. 1286 kişiye en az bir doz araştırma aşısı yaptık. Toplamda 2444 doz aşı yapmış olduk Turkovac ve Coronavac birlikte olmak üzere. 1182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. Gönüllülerimizin büyük kısmı erkek. Genç de gönüllü popülasyonumuz var.

'DSÖ'nün standart ölçeğini kullanıyoruz'

Takip süresi toplamda 108 gün idi. Covid 19 tanısını PCR'la doğruladığımızda vaka sayılarımız karşımıza çıktı. 1008 kişide toplam 68 Covid-19 vakasını saptadık 27 Aralık'a kadar. Turkovac'ın en az Coronavac kadar güvenli aşı olduğunu ispat etmek amacımız. Sadece hastalanma oranını değil hastalanan gönüllülerin hastalık ciddiyetine de bakıyoruz. Bunun için kullandığımız DSÖ'nün standart ölçeği var.

'Turkovac kolunda hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı'

Hastaların büyük kısmının semptom bildirmediği ya da bildirse de bağımsız şekilde hastalığı atlatan kişiler olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hasta vardı Turkovac kolunda. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı, hepsi de hasar kalmadan sağlıklı şekilde taburcu olmuşlardı.

Biz yan etkileri evrelendiriyoruz. 'Ne kadar ciddi?' , Hasara neden olmuş mu?' , gibi. İleri evre yan etki olmadığını söyleyebilirim. Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı."