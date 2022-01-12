Turkovac Faz 3 sonuçları açıklandı

Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Coronovac ile Turkovac'ın yan etkileri aynı. Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşıdır" dedi. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Turkovac adını almış olan Aşı çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve uluslararası dergide yayınlanmıştır. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye teşekkür ediyoruz. Faz-1'de başarılı olmuşsa Faz-2'ye geçer. 31 Ekim 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı FAZ 1 çalışmasını tamamlamış ve başarılı olmuştur.
Turkovac 10 Şubat ile Nisan arasında 3 bine yakın vakada çalışmalar değerlendirildi ve Faz-3'e geçmeye hak kazandı.
Faz-3'te gerçek hayata yakın, gerçek hayatta bir kola aşının kendisi, diğer kola da plasebo verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı, esas baktığımız bu. 1000'in üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Burada da aşı başarılı bulunmuşsa bütün bu çalışmalar bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları değerlendirildikten sonra uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verilir.
'Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor'
Faz-3'te dedim ki bir kola aşı verilir, bir kola aşı vermedik. Bir sene bu çalışmaya başladığımızda ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak, karşısında da boş değil güvenilirliği ispatlanmış aşı koyacaksınız. Benim elimde etkinliği ispatlanmış aşı var, bunu kullanıyorum, yeni geliştirdiğim aşının da en az bunun kadar emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniliyor.
22 Aralık 2021'de Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Biz de 23 Aralık'ta gönüllü çalışmasını durdurup değerlendirmemize başladık. Açıklandı, açıklanmadı deniyor. Turkovac'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu kişiler değerlendirme yaptılar. Bugün sizlerle 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Çalışma devam ediyor."
'Gönüllülerimiz 18-55 yaş arasında'
Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in açıklamalarından öne çıkanlarsa şöyle: