Türkmenistan'la Taliban arasında çatışma

Taliban, Türkmen sınır güçleriyle bu sabah kuzey Cevzcan ilinin Hamab ilçesinde sınır boyunca çatışma çıktığını açıkladı.

TOLO News'ün haberine göre Taliban yetkilisi, cihatçıların çatışmalarda herhangi bir kayıp vermediğini söyledi.

Taliban'ın "İl Enformasyon ve Kültür Dairesi Başkanı" Helal Balkhi, Türkmen güçleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdükleri bir sivilin ölümünü araştırmak için bölgeye gelen Taliban güçlerine Türkmen güçlerinin ateş açmasının ardından çatışmanın çıktığını söyledi.

Taliban, Türkmenistan'ın başka bir sivili de "dövdüğünü" öne sürdü.