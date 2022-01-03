Taliban ‘istihbaratı’ el koyduğu üç ton içkiyi Kabil Nehri'ne döktü

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, alkol satışı yapan üç kişiyi tutukladı. Olayın ardından Taliban, üç tonu bulan alkolün ele geçirildiğini duyurdu.

Taliban'ın ülke genelinde alkol satışını yasaklamasıyla birlikte, örgüte bağlı bir grup “istihbarat ajanının” üç bin litreyi bulan alkolü Kabil Nehri'ne döktüğü öğrenildi.

Ele geçirilen alkol, örgüte bağlı faaliyet yürüten “istihbarat ajanları” tarafından Kabil Nehri'ne döküldü.

Sputnik’te yer alan habere göre, Taliban yönetiminin “istihbarat ajansı” GDI tarafından yapılan açıklamada , Kabil’in Kart-e-Char bölgesinde alkol satışı yapan üç kişinin tutuklandığı ve ele geçirilen üç bin litre içkinin imha edildiği bildirildi.

Los talibán vierten 3.000 litros de alcohol en un canal de Kabul porque "los musulmanes deben abstenerse de fabricar alcohol". Los talibán no toleran el consumo de alcohol por su interpretación estricta de las leyes coránicas https://t.co/zSk3tzfQdC pic.twitter.com/Zbtg0ox1Sd — Europa Press (@europapress) January 2, 2022

Afganistanlı bir din adamı, ajansın Twitter'da paylaştığı videoya yaptığı yorumda, "Müslümanlar alkol üretmekten, satmaktan ve dağıtımını yapmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır" dedi.

Operasyonun ne zaman gerçekleştirildiği veya alkolün tam olarak ne zaman imha edildiği netlik kazanmazken, ajans tarafından pazar günü yapılan açıklamada, operasyon sırasında üç kişinin tutuklandığı doğrulandı.

Önceki Batı destekli rejimde de alkol satmak ve tüketmek yasak olsa da örgütün içki konusunda daha katı olduğu biliniyor.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana, uyuşturucu ve alkol tüketimine karşı operasyonlar artarak devam ediyor.