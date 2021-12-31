Lavrov: Taliban hükümetinin tanınması verdikleri sözleri tutmalarına bağlı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus basınına verdiği demeçte Afganistan'daki Taliban yönetiminin tanınması, Belarus ve ABD ile ilişkiler başlıklarında açıklama yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Afganistan'da Taliban yönetiminin resmen tanınması için henüz erken. Olumlu bir karar alınması Afganistan’da durumun nasıl gelişeceğine, daha doğrusu Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurulmasına, Afganistan topraklarından yayılan terör ve uyuşturucu tehditleri dahil, çeşitli konularda verdikleri sözleri ne zaman yerine getireceklerine bağlı” ifadesini kullandı.

‘Uluslararası toplumla dayanışma içinde hareket edeceğiz’

Lavrov ayrıca, “Bununla bağlantılı olarak uluslararası toplumun geri kalanı ile dayanışma içinde, Taliban hareketini BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesinden çıkarmak yönünde adım adım ilerleyeceğiz. Bu da Afganistan’daki yeni hükümetin tanınması için temel oluşturacaktır” dedi.

Yeni Afgan yönetimi temsilcileriyle iş temaslarını sürdürdüklerini söyleyen Lavrov, bu temasların Kabil’deki Rus büyükelçiliği üzerinden de yürütüldüğünü belirtti.

İnsani alanda işbirliğinin gündemlerindeki en öne çıkan konu olduğunu kaydeden Lavrov, kasım ve aralık ayında ülkeye insani yardım gönderdiklerini, Afgan öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmeleri için Rusya’ya gelmesine yardım ettiklerini söyledi.

‘Belarus ile askeri işbirliğimizi artıracağız’

Belarus ile Rusya’nın ilişkilerine de değinen Lavrov, iki ülkenin de Batı’nın uzlaşmacı çözümler aramak konusundaki isteksizliği nedeniyle askeri işbirliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Lavrov, “Dışişleri kurumlarımızın çalışmalarının her türlü meseleye siyasi-diplomatik yolla çözüm aramaya yönelik olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Lavrov, iki ülke arasındaki Birlik Devleti’nin dış politika alanında koordineli eylemler programı ile, NATO’nun askeri altyapısını sınırlara yaklaşmasıyla ilgili tehditlerin bastırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

‘ABD’nin personel kotasını doldurmasına bir engel yok’

Son olarak ABD ile Rusya arasındaki Büyükelçilik gerilimine dair değerlendirmelerde bulunan Lavrov, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’ndeki 455 kişilik personel kotasını doldurması ve konsolosluk hizmetlerinin çalışmalarını normal hale getirmesi önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere, Moskova’nın Rus ve yabancı personel çalıştırılmasını yasaklamasını gerekçe gösteren ABD büyükelçiliği, mayıs ayında diplomatik ve göçmen olmayan tüm vize işlemlerini durdurmuş, Rusya’nın Rus vatandaşlarının işe alınması yönündeki kararı ise Washington’ın getirdiği yaptırımlara bir yanıt olarak alınmıştı.