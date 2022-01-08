Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Cehennem Kapısı'nı kapatma emri verdi

Türkmen Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, hükümetine son 50 yıldır Karakum Çölü'nde yanan gaz kraterini söndürmenin bir yolunu bulması talimatını verdi.

Derveze Çukuru olarak da bilinen Cehennem Kapısı başkent Aşkabat'tan yaklaşık 270 km uzaklıktaki Derveze köyünün yakınlarında bulunuyor. Dev doğalgaz krateri, Türkmenistan'ın en önemli turistik noktalarından birisi.

60 metre genişliğindeki çukur 1971 yılında gaz arama çalışmaları sırasında yerin çökmesi sonucu oluşmuştur. Zehirli gazın bölgedeki insanları ve vahşi yaşamı tehdit edebileceği korkusuyla kasten ateşe verilmiştir. Çukurun bir ila iki gün boyunca yanıp kendi kendine sönmesi bekleniyordu, ancak krater hâlâ alevler saçıyor.

Devletin de turizm noktası olarak değerlendirdiği Cehennem Kapısı, beklenen etkiyi yakalamış değil. Türkmenistan her yıl 10 binden daha az yabancının ziyaret ettiği bir ülke.

Cuma günü hükümetle yaptığı çevrimiçi görüşmede Kurbankulu Berdimuhammedov, Cehennem Çukuru nedeniyle ülkenin yurt dışına satılabilecek değerli doğal kaynaklarını ve Türkmen vatandaşlarının refahını iyileştirmek için kullanılan parayı kaybettiğini savundu.

Türkmen Cumhurbaşkanı, yanan gazın insanlara ve çevreye de zararlı olduğunu ekledi.

Berdimuhamedov, petrol ve gaz endüstrisinden sorumlu Başbakan yardımcısına, alevlerle nasıl başa çıkılacağını bulmak için yabancı uzmanlar da dahil olmak üzere bilim insanlarıyla istişareler düzenlemesi talimatını verdi.

Ancak, 2007'den beri iktidarda olan Berdimuhamedov, daha önce 2010'da da benzer bir emir yayınlamıştı, ancak yerine getirilemedi.