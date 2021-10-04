'Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptığımız anlaşmanın uygulanmasında ısrarcı olacağız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklama yaptı. Lavrov, "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye’nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, "Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar" diye ekledi.

Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.