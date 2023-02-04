Türkiye'ye gelmesi büyük tepki toplamıştı: Asbestli gemi Atlas Okyanusu'nda battı

1960'larda Fransız yapımı asbest yüklü paslı geminin denizi ve denizdeki besin zincirini kirleteceği yönündeki bilim insanlarının uyarılarına rağmen, Brezilya Donanması, São Paulo'yu Atlas Okyanusu'nun kuzeydoğu kıyılarında batırdığını söyledi.

32 bin tonluk geminin İzmir, Aliağa'da sökülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay verilmesi Türkiye'de büyük tepki toplamıştı. Gemi Türkiye'ye gelmesinden kısa süre sonra tepkilerin ayrından ayrılmak zorunda kalmıştı. São Paulo son üç aydır açık denizde yüzmeye devam ediyordu.

Brezilya Donanması'ndan yapılan açıklamada, okyanusun ortasında geminin batırılmasının, "Brezilya devletinin lojistik, operasyonel, çevresel ve ekonomik kayıplarını önleyeceği" savunuldu.

Donanma, São Paulo'nun gövdesinin, denizin 5 bin metre derinliğinde olduğu, kıyıdan ise 350 kilometre açıkta olduğunu açıkladı. Donanma, seçilen yerin "balıkçılık ve ekosistemler üzerindeki etkiyi azaltmak için" uygun olduğunu öne sürdü.

Brezilya'daki Savcılık, hükümetten, yapımında kullanılan 9 ton asbest de dahil olmak üzere tehlikeli maddeler nedeniyle zehir yüklü geminin batırılmasının durdurmasını istemişti.

Fransa menşeli Clemenceau sınıfı uçak gemisi, 40 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahipti. Gemi Brezilya'ya satılmadan önce Fransız Donanması içinde kırk yıl kullanıldı. Gemiyi en son Türkiye menşeli deniz geri dönüşüm şirketi Sök Denizcilik 10,5 milyon dolara satın almış, Aliağa Tersanesi'ne girişi yasaklayınca gemiyi Atlas Okyanusu üzerinden çekmek zorunda kaldı.

Brezilya Donanması, şirketten Brezilya'daki tersaneseye çekip gemiyi tamir etmesini istediğini, ancak bir incelemenin geminin su aldığını ve batma riski taşıdığını göstermesinin ardından, geminin Brezilya limanlarına girişini yasakladığını açıkladı.