Türkiye'ye 3,1 milyar avroluk iklim anlaşması kredisi

Paris İklim Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Dünya Bankası, Fransa ve Almanya tarafından finanse edilecek 3,1 milyar avroluk kredi alacağı öne sürüldü.

Konuya ilişkin Reuters'a konuşan üç kaynak, 2 milyar avronun Dünya Bankası'ndan geleceğini, Fransa'nın bir milyar avroya kadar ve Almanya'nın 200 milyon avronun biraz üzerinde borç vereceğini belirtti.

Türkiye, geçen hafta, G20 büyük ekonomiler grubunda Paris anlaşmasını onaylayan son ülke oldu.

Reuters bu ay İskoçya'da yapılacak BM iklim zirvesinden önce imzalanması planlanan bir mutabakat zaptı kapsamında Ankara'nın talep ettiği statü değişikliğini almadan önce büyük uluslararası krediler alacağını aktardı.

Türkiye ve borç verecek taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin "yetkin bir kaynak" İngiltere menşeli ajansa, "Miktar ve usullerle ilgili anlaşma zaten imzalandı ve bu nedenle Türkiye Paris anlaşmasını onayladı" dedi.

Dört kaynak, mutabakatın tamamı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını söyledi ve tüm taraflar imzalayana kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını dile getirdi.

Türkiye'ye verilecek olan borç geçen hafta Politico tarafından da gündeme getirildi ancak kredilerin boyutu ve detayları yeni yeni ortaya çıkıyor.

Türkiye, Paris anlaşmasını Nisan 2016'da imzaladı, ancak anlaşmanın amaçları doğrultusunda "gelişmiş bir ülke olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve tarihi karbon emisyonlarının çok küçük bir kısmından sorumlu olduğunu" söyleyerek uzun süredir onaylamadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim değişikliği konusunda "tarihi sorumluluğu" olan ülkelerin en fazla çabayı göstermeleri gerektiğini söylemişti.