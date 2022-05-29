Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi: Papa, Erdoğan'ı takdir etti

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Vatikan’daki Papalık Sarayı'nda dün Papa tarafından kabulüne ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı İngilizce paylaşımda, "Papa Fransiskus, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, görüşmedeki ana konunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğunu belirten Büyükelçi Göktaş, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi.

Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değindiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Kabul sırasında, Zelenski ve Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek Türkiye'nin, diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum.

Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir.

Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum."

Vatikan tarafından gelen talep üzerine gerçekleşen kabulün 25 dakika sürdüğü öğrenildi.