Erdoğan'ın koruma ordusundan harcama rekoru

Ülkede hayat pahalılığı ve yoksulluk kıskacına girdiği günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ait koruma ordusuna para akıtılmaya devam ediyor. Erdoğan’ın koruma ordusu için bu yılın ilk dört ayında harcama rekoru kırıldı.

BirGün'nden İsmail Sarı'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre, koruma ordusunun bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ocak ve nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemde tam 155 milyon 438 bin TL harcadı. Erdoğan'ın koruma ordusunun günlük harcaması yaklaşık 1,3 milyon TL olarak hesaplanırken, bu sayının yaklaşık 36 bin 600 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geldiği belirtildi.

Bugüne kadar hiç yanıt verilmeyen “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorusuna yanıt olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” demişti.

Koruma ordusuna ek olarak Erdoğan'ın yüzlerce araçlık konvoyu da tartışılmaya devam ediyor.