Atatürk Havalimanı'ndaki tören için okullara katılım zorunluluğu: 'Sayı talep ediyorlar'

Atatürk Havalimanı’nda İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için öğretmen, öğrenci, veli ve idareci katılımının zorunlu tutulduğu ortaya çıktı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı tören için bir okul müdürü, öğretmenlere “Okulun yüzde 20’si kadar katılım bekleniyormuş” mesajı gönderdi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, İstanbul Esenler’deki bir lisenin müdürü, öğretmenlerin olduğu iletişim grubuna “Etkinliğe idareci, öğretmen, veli ve öğrenci dahil olmak üzere katılım talep ediyorlar. Her okuldan, okulun yüzde 20’si kadar katılım bekleniyormuş. Okul bahçelerine servis araçları göndereceklermiş. Araç için bizden sayı talep ediyorlar” mesajı gönderdi.

Sadece Esenler'deki okullardan 8 bin kişi talep edildi

Mesajda, Esenler’deki okullar için belirlenen kontenjan listesi de yer aldı. Söz konusu listeye göre, Esenler’de bulunan toplam 52 ilkokul, ortaokul ve lise için öğrenci ve velileri kapsayan kontenjan belirlendi. Listede bulunan 20 ilkokulun her biri için 100’er kontenjandan toplam 2 bin öğrenci ve veli istenirken, 16 ortaokulun her birinden istenen öğrenci ve veli sayısı 50 ile 230 arasında değişkenlik gösterdi, toplam kişi sayısı ise 2 bin 370 olarak belirlendi. Listeye göre 16 lisenin her biri için belirlenen kontenjansa 90 ile 450 arasında değişti. Liselerden gelmesi istenen toplam öğrenci ve veli sayısı ise 3 bin 630 olarak belirlendi. Böylece, sadece Esenler ilçesindeki öğrenci ve velilerin en az 8 bininin Erdoğan’ın da katılacağı törene katılması zorunlu tutuldu.