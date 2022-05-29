Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin bir yazı kaleme alan Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akar'ın önünü Gül'ün açtığını söyleyen, askerliği süresinde siyasete hep dokunmak isteyen bir isim olduğunu aktaran Bozkurt, "Refahyol döneminde bir biçimde Başbakan Necmettin Erbakan’a ulaşmış, albay rütbesi ile. Ve ona tavsiyelerde bulunmuş, 'askere nezaketle değil talimatla hükmedebilirsiniz' diye" ifadesini kullandı.

"Akar’ın önünü Gül açtı, başbakanken Ahmet Davutoğlu ile çok iyi ilişkiler kurdu. Öyle ki Hakan Fidan’la ve Akar’la çok yakın ilişkiye girmesi Davutoğlu’nun sonunu çabuklaştırdı" diyen Bozkurt, "Bu Erdoğan açısından çok büyük riskti. Erdoğan için Akar’ın tek olumsuz noktası Kayserili olmasıydı. Nedeni belki Gül’dü ama Kayserililere hep uzak durdu, birisi hakkında olumsuz görüş belirtirken “Kayserili değil mi” dediği bizzat tanıklar tarafından kulislerde halen anlatılır" aktarımında bulundu.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Akar’ın önünü açan kişinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu söylenir. Kayseri Lisesi’nden beri tanıştıkları biliniyor, İngiltere’de beraber fotoğrafları var. Muhafazakâr kimliğini hiç saklamamış ve orduda da bu başına iş açmamış. Ordunun sağladığı imkanlarla da çok iyi bir eğitim almış. Ama hep bir biçimde siyasete dokunmak istemiş. Refahyol döneminde bir biçimde Başbakan Necmettin Erbakan’a ulaşmış, albay rütbesi ile. Ve ona tavsiyelerde bulunmuş, “askere nezaketle değil talimatla hükmedebilirsiniz” diye. Tabii Erbakan nezaketini devam ettirmiş. Ama Erdoğan’ın gücünü biraz tahkim ettikten sonra MGK ve güvenlik toplantılarında, askere karşı sürekli artan bir tonda sesini yükselmeye başlamasının nedeninin buradan kaynaklanmış olabileceği fikri de ortaya çıkıyor doğal olarak. Bir biçimde Erdoğan’a da ulaşılmış mı? Asker kökenli yazar Yavuz Selim Demirağ, kitabı İmamların Öcü’nde Akar’ın harp okulunda komutanken, “yönetim anlayışı nedeniyle” ona takılan lakabın “Su uyur Hulusi akar” olduğunu aktarıyor. Bu ilginç.

Akar’ın önünü Gül açtı, başbakanken Ahmet Davutoğlu ile çok iyi ilişkiler kurdu. Öyle ki Hakan Fidan’la ve Akar’la çok yakın ilişkiye girmesi Davutoğlu’nun sonunu çabuklaştırdı. Bu Erdoğan açısından çok büyük riskti. Erdoğan için Akar’ın tek olumsuz noktası Kayserili olmasıydı. Nedeni belki Gül’dü ama Kayserililere hep uzak durdu, birisi hakkında olumsuz görüş belirtirken “Kayserili değil mi” dediği bizzat tanıklar tarafından kulislerde halen anlatılır.

Akar ve Fidan ile birlikte İbrahim Kalın da Gül’ün vitrine çıkarttığı isimlerden birisidir. Gül ile yola çıkmış olmalarına karşın, Akar ile Kalın, askeri bir helikopter ile Gül’ün ofisinin yanındaki askeri alana inerek Millet İttifakı’nın ortak adayı olmasını önlemek üzere Erdoğan tarafından görevlendirildiler. Siyasetin ilginç anlarından birisidir bu, yıllarca askerin siyasete müdahalesini eleştirenlerin, genelkurmay başkanını siyaset için devreye soktukları bir andır bu. Ve burada Akar’ın görevi, kendisini o koltuğa oturtan ismin adaylığını önlemek. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede konuşan tek kişinin Gül olduğunu da yakın çevresine anlattıklarından anlıyoruz.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığı öncesinde Abdullah Gül’e Erdoğan’ın karşısında aday olmasını öneren Bahçeli o dönem Gül’ün adaylığına en çok karşı çıkan isimdi. Ama ilginç bir biçimde Gül’ün adaylığını ne Bahçeli, ne Akar üzerinden Erdoğan engelleyebildi, engel MHP’den ayrılarak partisini kuran Meral Akşener’den geldi.

Yabancı basın ilk olarak dillendirdi Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Hulusi Akar olabilir diye. Bu haberi duyunca tanıyanların aklına hemen harp okulundaki lakabı geldi, “su uyur Hulusi akar." Oysa gerçek durum hayli farklı, aynen Soylu gibi AKP’de geleceği olmayan bir siyasi figürdür Akar. AKP’nin geleceğinin ne kadar olup olmadığıyla da ilişkilidir aslında bu durum. Hepsinin cevabı da yapılacak bir seçimin içindedir…"