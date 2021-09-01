Türkiye'nin Sırbistan'daki Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılış töreni bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic tarafından yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol'un da katıldığı törende, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.

Mesajında "Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz" diyen Erdoğan Türkiye sermayesinin Sırbistan'daki yatırımlarından söz etti.

Erdoğan "Sancak'ın altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Yeni Pazar-Tutin yolu inşallah önümüzdeki yıl hizmete girecek. Belgrad-Saraybosna otoyolu ve hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleri de Sancak'ın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacak. Biz müteşebbislerimizi Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik etmeye devam edeceğiz. TİKA'mız da kalkınma projeleri gerçekleştiriyor" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür eden Erdoğan "15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Sayın Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. El birliği içerisinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlardan da söküp atacağız" ifadelerini kullandı.