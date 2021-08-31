Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile basın toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çavuşoğlu: Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı, 'Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor' dedi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile basın toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: