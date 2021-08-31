Çavuşoğlu: Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı, 'Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor' dedi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile basın toplantısı gerçekleştirdi. 

Toplantı sonrası konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz. (ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi) Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz.

Tahliyeler ve havalimanının işletilmesi söz konusu, teknik kısımlar haricinde bazı durumlar da söz konusu. DEAŞ'ın saldırılarını da gördük, insani durum konusunda, açlık konusunda sıkıntı var. İnsani yardımları ulaştırırken onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. Diğer taraftan göç krizi var, yeni bir göç krizinin olması muhtemel. Düzensiz göçün engellenmesi için alınması gereken tedbirleri de konuştuk. İnsani durumda ciddi bir sıkıntı var. Dünyada göç krizi var. Yeni bir göç dalgası olabilir.

(Aşı sertifikası) İkili ticaret hacmimiz artıyor, bizim lehimize biraz açık var ama buradaki yatırımlarla açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız, 250 milyon dolara ulaştı. Covid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız. Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız."

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