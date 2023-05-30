Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranı Rusya'nın 5 katına ulaştı

Schengen vizesine Rusya’dan sonra en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke olan Türkiye olmasına karşın aldığı ret oranı Rusya’nın neredeyse 5 katına ulaştı.

Ekonomim’den Selenay Yağcı'nın haberine göre; Türkiye'nin Ocak ayında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne (AKPM) sunduğu karar tasarısında, Schengen vizelerine ret oranının 4 kat arttığını ve son 8 yılda en fazla başvuruyu yapan 5 ülke arasında olan Türkiye’nin ret oranı en çok artan ülke olduğunu belirtildi.

Schengen vizesine Rusya’dan sonra en çok başvurunun Türkiye'den yapılmasına karşın, Türkiye'nin aldığı ret oranı Ukrayna savaşı dolayısıyla ambargo altındaki Rusya’nın neredeyse 5 katına ulaştı.

Verilere göre Türkiye, son 8 yıl içerisinde en çok başvuru yapan Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Ukrayna’nın yer aldığı ilk 5 ülke arasında da ret oranı en çok artan ülke oldu.