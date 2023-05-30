Almanya Onur Akın'a da vize vermedi: 'Ülkem adına utanç duyuyorum'

Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarında artış devam ediyor.

Geçen hafta şarkıcı Volkan Konak vize engeline takıldığı için Almanya’daki konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Bugün de müzisyen Onur Akın, Almanya’dan vize için reddedildiğini söyledi.

35 yıllık sanat hayatı boyunca birçok ülkede konser verdiğini ve ilk kez böyle bir ret aldığını belirterek Twitter‘da şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı ve mülteci muamelesi görmelerini ret ediyorum. Bu durumdan ülkem adına üzüntü ve utanç duyuyorum!"

Erdoğan: Hal yoluna koyacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün “Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız” demişti.