Erdoğan: Farklı hesapları olanları aramıza sokmayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri’nde düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraber yürüdük. Ekonomimize saldıranları beraber püskürttük. Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 beraber büyüttük. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u sizlerin de katkısıyla gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini kamu, özel sektör dayanışmasıyla beraberce yazdık. Bundan sonra da yolumuza beraber devam edeceğiz. Farklı hesapları olanları asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin sorunlarına ortak akılla çözüm arayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.

14 Mayıs'ta Meclis kısmı tamamlanmıştır, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmıştır. Yüzde 90'lara varan bir katılım oldu. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Tercihini sandıklara yansıtan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da yüksek katılım nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum.

Elbette seçim sürecini tüm yönlerini enine boyuna değerlendireceğiz. Gerek anlamı, gerek sonuçları itibariyle ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkmıştır. Ülkemiz için hayal kuran her bir vatandaşım bu seçimin kazananıdır. Tüm kışkırtmalara rağmen, her bir insanımız bu seçimin kazananıdır.

Sessiz çoğunluk bu seçimin kazananıdır.

Anadolu irfanı bir kez daha siyasi mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve Türk milleti olmuştur. Hesap uzmanıyım diye övüneneler evdeki 40 milletvekilinden de olmuştur.

Bu kirli ittifaklar 6 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı ne demokrasiye sığar, ne bu milletin ruh kültürüne yakışır. Bunun dersini milletim sandıkta verdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler, tuttu mu? Tutmadı. Kampanya sonundan bundan vazgeçtiler.

Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir.

Akıntıya kürek çekmenin hiçbir faydası yoktur. Bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan cumhurbaşkanı hükümet sistemini tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız.

Muhalefet ve destekçilerinin halkımızı aşağılayıcı provokatif eski söylemlerini terk etmesi gerekiyor. Samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra sandıktan çıkan bu çağrıya kulak vereceğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde devlet organları arasındaki işbirliğini sürdüreceğiz.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte asıl konularımıza yöneleceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Deprem bölgesinin yaralarının sarılması en önemli görevimizdir. Şimdiye kadar 910 binden fazla çadırın 110 binden fazla konteynerın yapıumını tamamladık. Deprem 319 bini ilk bir yıl içerisinde toplam 650 bin konut inşa edeceğiz.

Bir diğer gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı yıkımlardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyonu tek haneye indirerek halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız.

Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var.

Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim süreci boyunca atmadıkları yalan kalmadı.

İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı oluşturacağız. 21 yıldır devleti ve hükümetine güvenen hiç kimse pişmanlık yaşamadı. İnşallah bundan sonra mazlum mağduruyla kendine güveneni asla yarı yolda bırakmayacaktır. "