Türkiye Oscar için yine Semih Kaplanoğlu'nun bir filmini aday gösterdi.
Daha önce "Bağlılık Aslı" filmiyle Oscar'a aday olan Kaplanoğlu'nun yeni aday filmi "Bağlılık Hasan" oldu.
Haber Merkezi
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Ali Ufuk Arikan
Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu
Türkiye'nin Oscar için aday filmi Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Bağlılık Hasan' oldu.
Haber Merkezi
Türkiye Oscar için yine Semih Kaplanoğlu'nun bir filmini aday gösterdi.
Daha önce "Bağlılık Aslı" filmiyle Oscar'a aday olan Kaplanoğlu'nun yeni aday filmi "Bağlılık Hasan" oldu.