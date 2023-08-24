Türkiye'nin Libya'da 99 yıllığına askeri liman kiraladığı iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye askeri kullanım için kiralandığı ve bu yüzden boşaltıldığına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Libya'nın limanın boşaltılması kararının ardından, Türkiye'nin Homs Limanı'nı 99 yıllığına kiraladığı ve burada bir askeri üs inşa edeceği iddia edilmişti.

Bakanlık kaynakları "Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok" açıklamasını yaptı.

AA'nın aktardığına göre bir gazetecinin "Libya'daki Homs Limanı'nın Türkiye'ye kiralandığı" iddialarını hatırlatması üzerine, bakanlık kaynakları şunları paylaştı:

"Libya makamları tarafından 5 Ağustos 2023'te Homs Askeri Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı'nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır.

Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir.

Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, 'limanın ülkemize tahsis edileceği' yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir."

ABD ile ortak tatbikat ve eğitimler

Öte yandan bakanlıktaki bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk ABD ile yürütülen tatbikat ve eğitimlere ilişkin de bilgi verdi.

Aktürk şunları söyledi:

"ABD Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ve 21 ülkeyle birlikte Türkiye'nin de yer aldığı Agile Spirit 2023 Tatbikatı'nın fiili arazi ve bilgisayar destekli komuta yeri safhası, 21 Ağustos-1 Eylül'de Tiflis Gürcistan'da icra edilmektedir. Katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurlarını, yürütülecek çok uluslu karma harekata hazırlamak, çok uluslu birliğin eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen tatbikatın hava indirme safhası ise Silahlı Kuvvetlerimiz ile ABD Avrupa ve Afrika Kara Komutanlığının katılımıyla 22-23 Ağustos'ta ilk kez Kayseri'de icra edilmiştir. USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG ANADOLU, TCG GÖKSU ve TCG GEDİZ arasında, 21-24 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de ikili eğitimler icra edilmektedir. Söz konusu faaliyete ABD donanmasına bağlı uçaklar ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da eğitim uçuşları ile katılım sağlamaktadır."