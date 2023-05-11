Türkiye'nin kredi risk primi kritik eşiğin altını gördü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (kredi risk primi - CDS) Aralık 2022'den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü. Risk priminde 42 baz puanlık düşüş izlendi. Bu düşüş Kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Türkiye'nin dolar cinsi en uzun vadeli tahvili ralliyi 3. güne taşıdı. 2047 vadeli tahvil 1,7 sent artışla 1 yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

Seçimler yaklaşırken yabancı bankaların raporları da birbirini izliyor.

Goldman Sachs ekonomistleri faiz beklentileri fiyatlamalarının daha yüksek ihtimalle muhalefet zaferini yansıttığını belirtti.

Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından çarşamba günü yayımlanan raporda ekonomistler lirada keskin bir değer kaybının da piyasalar tarafından fiyatlandığını belirtti ve “Liranın aşırı değerli olduğunu düşünürken bir düzeltme zamanlamasını öngörmenin zorlu olduğunu ve seçim süreci ile sonucuna bağlı olacağını düşünüyoruz” dedi. Ekonomistler döviz beklentileri keskin bir şekilde yeniden fiyatlanırken döviz tahvil getiri makaslarının görece istikrarlı kalmasını şaşırtıcı bulduklarını belirtti.