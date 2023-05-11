Goldman Sachs: Türk Lirası'nda keskin bir değer kaybı bekleniyor

Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) keskin düşüş kaydeden rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığını ifade ederek, piyasanın Türk Lirası'nda keskin bir değer kaybını fiyatladığına dikkat çekti.

Bloomberg HT'nin aktardığı Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe tarafından hazırlanan 10 Mayıs tarihli raporda, makroekonomik dalgalanmaların arttığı bir ortamda gerçekleştiğinin altı çizildi. Raporda ekonomi yönetiminin döviz kurunu görece olarak istikrarlı tutmasına rağmen enflasyonun yüzde 40'a yakın seyrettiği belirtildi.

'Faizlerin kararlı bir şekilde artırılacağı olasılığının öne çıkıyor'

Raporda TCMB'nin gerileyen rezervlerinin etkisi de ele alındı. Ekonomistleri TCMB'nin rezervlerinin keskin bir düşüş gösterdiğini ve bunun da döviz kurlarında yeniden dalgalanma riskini artırdığını ifade etti.

Goldman Sachs ekonomistleri dalgalı makroekonomik ortamla birlikte farklı politika gündemlerinin piyasalarda keskin bir yeniden fiyatlamaya yol açtığını düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistleri raporda, "Bize göre fiyatlanan faiz beklentileri, muhalefetin kazanma olasılığının piyasa beklentilerinde daha yüksek olduğunu ve muhalefetin iktidarında fiyat istikrarına odaklanma programı doğrultusunda faizleri kararlı bir şekilde artıracağı olasılığının öne çıktığını gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

'Türk Lirası'nda keskin kayıp fiyatlanıyor'

Ekonomistler lirada keskin bir değer kaybının da piyasalar tarafından fiyatlandığını belirterek, “Liranın aşırı değerli olduğunu düşünürken bir düzeltme zamanlamasını öngörmenin zorlu olduğunu ve seçim süreci ile sonucuna bağlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Ekonomistler döviz beklentileri keskin bir şekilde yeniden fiyatlanırken döviz tahvil getiri makaslarının görece istikrarlı kalmasını şaşırtıcı bulduklarını belirtti.