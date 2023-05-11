Bakan Bilgin: Asgari ücreti 500 doların altına düşürmemek lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Bilgin, ''8 bin 500 lira ocak ayında yapıldığı zaman beklentilerin üzerinde bir artıştı. Açıkladığımız gün 459 dolardı. Türkiye enflasyon karşısında emekçilerini koruyan bir sosyal devlet sorumluluğuyla hareket etti. Ben bir sosyal devlet uygulaması olarak asgari ücreti hep şuna dikkat ediyorum. Asgari ücreti dolar ekseninde söylemek doğru değil ama reel alım gücü, enflasyon bunları birlikte mukayese ederek 500 dolar eşiğinin aşağısına düşürmemek lazım” dedi.

Bunun diğer ücretleri de yukarıya doğru çekeceğini söyleyen Bilgin, “Ücretleri koruyan bir politika oluşturuyoruz. Sosyal devlet bilinciyle hareket edilmektedir. Temmuz ayında asgari ücreti de ele alacağız. Sadece dolar değil reel alım gücü, ücretlerin fiyat hareketleri karşısındaki davranışsal değişimleri dikkate alarak belirleyeceğiz. 500 dolara endekslediğimiz yok” ifadelerini kullandı.