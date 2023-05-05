Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkartacağım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara gelir gelmez düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkartacağım. En düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" dedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile memurlar için saat 01.00'de Twitter'a çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kamu. Memurlar." başlığı ile bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'En düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak'

"Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri, barkları viranedir, borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam.

Ben rakam insanıyım. Rakama bakarım, kararı veririm. 2012 yılında en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2,5 katıydı. Şu anda bu aradan 1,4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkartacağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak.

'Memurlarımızın tek sorunu maaş da değil'

Sevgili memur kardeşlerim, Bay Kemal hayatının 27,5 yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal'dir. Şunu da ekleyeyim, memurlarımızın tek sorunu maaş da değil. Birçok sorunla cebelleşiyor, boğuşuyorlar. Hepsini biliyorum.

Mesela, polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu.

'Tüm öğretmenler kadrolu olacak'

1 milyon 200 bin öğretmenimiz geleceğimizin teminatı, evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz. Kalabalık sınıflardan, okullarda hijyen sorununa ve malzeme sıkıntısına kadar pek çok imkansızlıklar içinde görevlerini yapmaya çalışıyorlar.

Bugün Denizli mitingimizde de söyledim; 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi öğrencileri ile buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak.