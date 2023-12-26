Türkiye'nin İsveç kararı sonrası ABD'den F-16 açıklaması: 'Biden'ın desteği sürüyor'

ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini ''memnuniyetle'' karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi

ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM Dış İlişkiler Komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladı. Beyaz Saray'dan verilen ilk mesajda ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına desteğinin sürdüğünün altı çizildi.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı ''büyük memnuniyetle'' karşıladığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir" ifadelerine yer verildi.

İsveç: Sabırsızlıkla bekliyoruz

İsveç'ten ilk mesajı Dışişleri Bakanı Tobias Billström verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Billström ''memnuniyet'' duyduklarını dile getirdi:

Billström, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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