Türkiye'nin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu: 7,4 milyona yakın çocuk yoksulluğun pençesinde

DİSK Genel-İş tarafından hazırlanan Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu'na göre, Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik grup, en yoksul yüzde 20’den 9 kat daha fazla gelir elde ediyor.

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DİSK Genel-İş'in Araştırma Dairesi’nin (EMAR- Emek Araştırma) her yıl hazırlamış olduğu 'GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK RAPORU’nun dördüncüsü yayımlandı.

Raporda "işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların insanca yaşam koşullarından uzak; büyüyen gelir eşitsizliğiyle derinleşen sosyal adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği" ifadesi yer aldı.

 Sendikanın araştırmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

•  Kişi Başına Düşen Milli Gelir Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez Üst Üste 7 Yıl Azaldı 
•  Türkiye, Gelir Eşitsizliğinde Avrupa’da İlk Sırada Yer Alıyor 
•  Türkiye’de En Zengin Yüzde 20’lik Grup, En Yoksul Yüzde 20’lik Gruptan 9 Kat Daha Fazla Gelir Elde Ediyor 
•  Türkiye’de Son 16 Yılda Enflasyon 5 Kat, Gıda Enflasyonu ise 9 Kat Arttı! 
•  Çalışan Her 10 Kişiden Biri Yoksuldur! 
•  Halkın Yüzde 58’i Borçlu Hale Geldi! 
•  7,4 Milyona Yakın Çocuk Yoksulluğun Pençesindedir! 
• Asgari Ücret Ortalama Ücret Haline Gelirken, Sendikalı Olmak Ücret Düzeylerini Korudu! 
•  Yüksek Enflasyon Karşısında Halk İhtiyaçlarını Karşılayamıyor! 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: 

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