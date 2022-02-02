Türkiye'nin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu: 7,4 milyona yakın çocuk yoksulluğun pençesinde

DİSK Genel-İş'in Araştırma Dairesi’nin (EMAR- Emek Araştırma) her yıl hazırlamış olduğu 'GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK RAPORU’nun dördüncüsü yayımlandı.
Raporda "işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların ve çocukların insanca yaşam koşullarından uzak; büyüyen gelir eşitsizliğiyle derinleşen sosyal adaletsizlik, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiği" ifadesi yer aldı.
Sendikanın araştırmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
• Kişi Başına Düşen Milli Gelir Cumhuriyet Tarihinde İlk Kez Üst Üste 7 Yıl Azaldı
• Türkiye, Gelir Eşitsizliğinde Avrupa’da İlk Sırada Yer Alıyor
• Türkiye’de En Zengin Yüzde 20’lik Grup, En Yoksul Yüzde 20’lik Gruptan 9 Kat Daha Fazla Gelir Elde Ediyor
• Türkiye’de Son 16 Yılda Enflasyon 5 Kat, Gıda Enflasyonu ise 9 Kat Arttı!
• Çalışan Her 10 Kişiden Biri Yoksuldur!
• Halkın Yüzde 58’i Borçlu Hale Geldi!
• 7,4 Milyona Yakın Çocuk Yoksulluğun Pençesindedir!
• Asgari Ücret Ortalama Ücret Haline Gelirken, Sendikalı Olmak Ücret Düzeylerini Korudu!
• Yüksek Enflasyon Karşısında Halk İhtiyaçlarını Karşılayamıyor!
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: