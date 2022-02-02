İşçilerden bir zafer daha: Alpin işçileri kazandı!

Alpin Çorap’ta çalışan işçiler, dün kendilerine bildirilen zam oranlarının ardından makineleri kapatmış ve üretimi durdurmuştu.

Hakları için fabrikada direnişe geçen işçiler kazandı.

Patronların Ensesindeyiz'den yapılan açıklamada, "Alpin işçileri kazandı! İşçilerin 2500 TL zam talebi ve iş bırakan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağı karar altına alındı. Saat 03.00'te işçilerin seçtiği temsilcilerin patronla yaptıkları toplantıda taleplerinin hepsi kabul edildi" denildi.

Açıklamada, "İşçilerin dün gece iş bırakması üzerine gece İstanbul'a fabrikaya gelen Alpin Çorap fabrikası patronu işçilerin taleplerini kabul etti. 08.00-16.00 vardiyası işe başlamak için fabrikaya giriyor" ifadesi kullanıldı.