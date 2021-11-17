Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki muhtemelen rakipleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off turu oynamaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

Seri başı olmayan Türkiye'nin muhtemel rakipleri şöyle: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler.

24-29 Mart 2022’deki play-off etabının kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek

12 takım 4’erli 3 gruba ayrılacak. Tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak. Finalde kazanan 3 takım Dünya Kupası’na katılacak.