'Türkiye'nin doğalgaz faturası 5 milyar doları bulabilir'

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı için bu yıl sona erecek sözleşmelerin ardından daha yüksek fiyatlı anlaşmalar imzalamak zorunda kalabileceği söyleniyor.

Reuters'ta yer alan haberde, doğalgaz ithalatında Rusya, Azerbaycan ve İran'dan gelen boru hatlarının yanı sıra Nijerya ve Cezayir'den gelen sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) bağımlı olan Türkiye'nin yılda 16 milyar metreküp doğalgaz ithalatı için 4 uzun vadeli anlaşmasının bu yıl sona ereceği belirtildi.

Ajansa konuşan iki kaynak, Türkiye'nin Azerbaycan'la 6 metreküp doğalgaz ithalatı için üç yıllık bir sözleşme imzalayarak bu ülkeyle anlaşmayı yenilediğini öne sürdü. Bu anlaşmanın, eskisine göre daha kısa vadeli olduğu aktarılırken, sona erecek diğer 3 anlaşmanın yenileyip yenilemeyeceğinin henüz bilinmediği kaydedildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iki hafta önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde doğalgaz anlaşmasına varamadığı hatırlatılan haberde, bir Türk kaynağın, "Sözleşme kapsamındaki doğalgaz miktarının tümü Eylül ortasında Rusya, İran ve Azerbaycan'dan alındı" dediği belirtildi.

Türkiye'nin geçmişte boru hatları yoluyla aldığı doğalgaza göre daha uygun fiyata LNG aldığı, ancak son iki yılda LNG fiyatlarında çok keskin bir artış yaşandığına işaret edilirken, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi umduğunu ancak, bu yıl yaşanan hidroelektrik kıtlığının Türkiye'yi daha fazla doğalgaz tüketimine yönlendirdiği kaydedildi.

Türkiye'de hanelerin 1000 metre küp doğalgaza 170 dolar ödediği belirtilen haberde, Hollandalı ticaret noktası TTF'de aynı miktarda doğalgazın bin doların üstünde bir fiyata çıktığına dikkat çekildi. Bu hesaplamaya göre, Türkiye'nin yılın son çeyreğindeki fiyatlarla toplam LNG faturası 5 milyar doları bulabilir.