Türkiye'nin çelik üretimi azaldı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustosta küresel ham çelik üretiminin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 152,6 milyon ton olduğunu açıkladı. Türkiye'de ise Ocak-Ağustos 2023 döneminde ham çelik üretimi yüzde 12,1 azaldı.



Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 3,2 artışla 86,4 milyon ton oldu.

Foreks'teki habere göre aynı dönemde Hindistan'ın üretimi yüzde 17,4 artışla 11,9 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 2,9 düşüşle 7,1 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,1 artışla 7,0 milyon ton ve Rusya'nın üretimi yüzde 8,9 artışla 6,4 milyon ton olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin üretimi ise yüzde 2,9 düşüşle 2,8 milyon ton seviyesinde kaldı.

Yılın ilk 8 ayında küresel ham çelik üretimi yüzde 0,2 artışla 1 milyar 256,4 milyon ton olurken, Türkiye'nin üretimi yüzde 12,1 düşüşle 1,6 milyon ton olarak açıklandı.