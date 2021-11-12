Türkiye'nin bulvar gazetelerinden Takvim'den kadın düşmanı kılıçlı manşet

AKP yandaşı magazin gazetesi Takvim, bugün kapağına vahşi bir cinayetle öldürülen Başan Cengiz'i taşıdı. Cengiz'in dev fotoğrafını kapağına taşıyan gazete aynı büyüklükte bir kılıç görseli de kullandı ve başlığı da İngilizce 'öldürmek, kesmek, cinayet işlemek' anlamına gelen kill ifadesinden türeterek, cinayet aleti kılıca gönderme olacak şekilde 'KİLL'İÇ olarak attı.

Gazetenin Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan kadın cinayetleri konusunda bile magazinsel bir sunumu kullanması tepki çekti.