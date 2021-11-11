Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı

İstanbul Ataşehir’de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı.

'Kadını öldürmek daha kolay olduğu için tercih ettim'

Boz mahkemedeki sorgusunda, “Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum" dedi.

Annesi avukatı olarak dinlendi

Avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, “Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum” dedi.

Tutuklandı

Can Göktuğ Boz ifade işleminin ardından “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)