Türkiye'nin Azerbaycan'a sattığı SİHA'lar ABD gündeminde: Araştırma başlıyor

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez bugün Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) sunduğu iki dış politika değişikliği önergesi duyurdu.

2022 Mali Yılı için savunma harcamalarını yetkilendirme kapsamında Menendez'in NDAA'da önerdiği değişiklikler, ABD hükümetinin Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) programının yayılmasının ulusal güvenlik sonuçlarını "izleme ve değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmeyi" amaçladığı öne sürüldü. Senato Dışişleri Komitesi tarafından yapılan açıklamada ayrıca "ABD'nin Azerbaycan Hükümeti’ne askeri yardımı yasaklayan 1992 tarihliyasanın baypas edilmesine yönelik başka istisnaları önlemeyi amaçlamaktadır" denildi.

1992'de kabul edilen "907. madde", Ermenistan ve Dağlık Karabağ'a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurduğuna dair kanıtlanabilir adımlar atana kadar Azerbaycan Hükümetine yardımı büyük ölçüde yasaklıyor.

Bakü'nün Ankara'nın desteğiyle, "barışçıl, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ettiğini" öne süren Menendez, "Türkiye'nin drone satışları tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve barış ve insan hakları için bir tehdit" dedi.

Değişiklik neyi getirecek?

ABD'li Senatör, "ABD' bunun bir parçası olmamalı ve bu değişiklik, ABD parçalarının bu Türkiye menşeli silahlara dahil edilmesini önlememiz gerektiğinin bir kabulüdür" dedi.

"Türkiye'nin Drone Programında Değişiklik" önergesi ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın 2018'den bu yana Türkiye menşeli İHA'ların ihracatı ve bu droneların ABD firmaları tarafından üretilen parça veya teknoloji içerip içermediğine ilişkin rapor hazırlanmasını zorunlu kılıyor.

Değişiklik ayrıca hükümetin Türkiye'nin ihracatının Silah İhracatı Kontrol Yasasını veya diğer herhangi bir ABD yasasını veya yaptırımını ihlal edip etmediğini belirlemesini gerektiriyor.

Geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş sırasında Azerbaycan'ın silahlanmasında Türkiye ve İsrail büyük pay sahibi olmuştu. Bu dönem Türkiye menşeli İHA'ların Azerbaycan'a satışı gündeme gelmişti.

Savaşı takiben Polonya, Fas ve Ukrayna Bayraktar TB2'yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da İHA satın alma niyetlerini dile getirdi.