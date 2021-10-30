Rusya'dan 'Bayraktar İHA'sı uyarısı: Hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açar

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’nın Donbass’ta insansız hava aracı (İHA) kullanmasının, Kiev’in hayal edemeyeceği ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Donbass’ta halk gücü birliklerine ait topçu mevzisine saldıran insansız hava aracıyla ilgili habere dikkat çeken Nebenzya, “Bunun, Ukraynalıların oynadığı tehlikeli bir oyun olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy’ın, Ukraynalı askerlerin saldırı için "artık izin almak zorunda olmadığı" yönündeki sözlerine işaret eden Nebenzya, bunun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu kaydederek, “Ancak İHA oyunları, Ukrayna’nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikeli bir oyun. Onlar bunu anlamalı, ama bunu yapacaklarından emin değilim” dedi.

Ukrayna ordusu, Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönünde açıklamada bulunmuştu.