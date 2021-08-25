'Türkiye’nin aydınlık birikimine do-kun-durt-ma-yız!'

Usta tiyatrocu Genco Erkal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

Erkal'a açılan "Cumhurbaşkanına hakaret" davasına çok sayıda tepki geldi. Boyun Eğme'nin yeni sayısında da Erkal hakkındaki suçlamalar gündem edildi.

Gazetenin tanıtım yazısı şöyle:

"Genco Erkal’ın 2016 yılında sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajları, 'vatandaşın biri' Emniyet Genel Müdürlüğüne 'ihbar' etmiş, savcılık 5 yıl sonra bu ihbarı işleme koymuş. Savcılık hazırladığı iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' edildiğini söylemiş, 'suçun aleni ve zincirleme işlendiğini' de ekleyip cezanın artırılmasını istemiş.

Genco Erkal’ın, ihbarnamede yer verilen sosyal medya mesajları da şunlarmış:

'Ailenin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa, sahte de olsa görelim şunu.'

'Başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun.'

'Erdoğan, ‘Ayder Yaylası’nda 2022’ye kadar çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz.’ Eyvaaah, güzelim doğa harikası Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutuyor.'

Neymiş efendim... Hakaret varmış. Üstüne üstlük, hakaret aleni ve de zincirleme işlenmiş. Bunları yazan da bir savcı imiş.

-Miş, -miş, -miş..."