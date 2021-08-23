Genco Erkal hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddianamesi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Erkal hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede Erkal'ın 2016 yılında Erdoğan'ın diplomasını sorgulayan ve başkanlık sistemini eleştiren iki paylaşımı ile 2020 yılında yaptığı Ayder Yaylası'nda betonlaşmaya karşı çıkan paylaşımının "Cumhurbaşkanına hakaret" içerdiği ileri sürüldü.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabulü halinde Erkal, hakim karşısına çıkacak.

Nisan ayında ifadeye çağrılan Erkal hakkındaki soruşturmanın 2016 yılında bir kişinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na Erkal’ın paylaşımlarını mail atmasıyla başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Genco Erkal’ın 7 Haziran 2016’da yaptığı “Âlemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım” şeklindeki paylaşımı ile 16 Ağustos 2020'de "Erdoğan: Ayder Yaylası’ndaki çalışmanın 2022 yılına kadar bitirilmesini hedefliyoruz” şeklindeki bir tweet’i alıntılayarak “Eyvah, güzelim Ayder Yaylası’nı bitirmeye karar vermiş. Parmağının değdiği yeri beton edip kurutur” paylaşımına dosyada yer verilmişti.

İddianameye giren diğer paylaşım ise 16 Kasım 2016 tarihindeki "Başkanlık sistemi yetmez. Türk usulü çobanlık sistemi olsun" tweeti oldu.

Erkal Nisan ayında savcılığa ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamada "Twitter’daki paylaşımlarım yüzünden ifadeye çağrıldım. Hiçbirinde Cumhurbaşkanına hakaret diye bir şey zaten söz konusu değil. İşimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı ve hem sahneden hem de sosyal medyadan, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi açıkladığımı anlattım" demişti.

Erkal şunları kaydetmişti: "'Başkanlık sistemine karşıyım' dedim. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım. İnsanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına karşıyım dedim. Doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına karşıyım dedim. Yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene karşıyım dedim. Laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasını ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım dedim."