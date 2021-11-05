Türkiye'nin Atina Büyükelçisi: Yunanistan ve Türkiye güven ortamı oluşturmalı

Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye'nin Afganistan'dan gelen göçmen akışını ancak birbirleriyle diyaloğa devam ederek ve eylemleri koordine ederek yönetebileceklerini söyledi.

2021 Selanik Zirvesi'nde konuşan Büyükelçi Burak Özügergin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ve diğer meseleleri son zamanlarda telefonla görüştüklerini de ekledi.

İki ülkenin aralarında bir güven ortamı oluşturması ve üçüncü taraflarla konuşmak yerine şikayetlerini birbirlerine iletmeleri gerektiğini söyleyen Özügergin, Türkiye'nin, Dedeağaç limanındaki ABD askeri yatırımlarının Türkiye ile ilgisi olmadığına dair ABD'nin güvencelerini kabul ettiğini söyledi.

Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda Lahey'deki Uluslararası Mahkeme'ye başvurma konusunda yorum yapması istenen Türkiye'nin Atina Büyükelçisi, "Karasularının nerede bittiğini bilmeden Ege'de kıta sahanlığından söz edemeyiz" dedi.