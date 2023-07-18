Türkiye'den UEFA'ya iki final başvurusu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek olan Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yıllardaki UEFA kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarını düzenlemek için 9 ülkenin futbol federasyonu başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da finallerin, İstanbul kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe veya Galatasaray'ın statlarında oynanmasını teklif etti.

UEFA İcra Kurulu, toplam 8 final maçının düzenleneceği statları 2024'ün mayıs ayında belirleyecek.

Türkiye, geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. (AA)