Türkiye’den Rusya’ya transit ürünler gümrükte bekletiliyor: Depolar doldu, resmi açıklama yok

Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın ticaretine getirilen yaptırımlar, "paralel ithalat" yöntemi ile baypas edilmiş, gıda başta olmak üzere birçok ürün Türkiye'deki satıcılar aracılığıyla ülkeye ulaştırılmaya başlamıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle transitinin Türkiye gümrüğü tarafından engellendiğine yönelik iddialar gündemde bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko “Bu konuda Türkiye makamları ile temas içindeyiz” dedi. Türkiye Ticaret Bakanlığı’ndaki kaynaklar ise konunun hassas olduğunu belirterek açıklama yapmadı.

Rusya ile ticaret yapan kişiler ise Türkiye tarafından resmi bir bildirim olmadığı için deneme yanılma yoluyla ilerlediklerini ifade etti. Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş, “Yurt dışından gelen ürünler bazen gidiyor bazen gitmiyor. Şu anda gümrükte depolarda bekliyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD’den gelen ürünlerden oluşuyor. Çözülür diye umut ediyoruz çünkü depolar dolmuş durumda." dedi. Middle Corridor Lojistik Şirket Müdürü Ahmet Burak İçen de sorunlara karşı ise “sistem arızası” denildiğini aktardı.