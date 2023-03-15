Hulusi Akar: 'Karadeniz'deki İHA için ABD'yle görüşüyoruz'

ABD, Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının Amerikan ordusuna ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) pervanesine çarparak Karadeniz'e düşürülmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Akar, AKP TBMM grup toplantısı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Karadeniz'deki İHA'sının enkazını alma talebine ilişkin soru üzerine Akar, "Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var, bunlar sürüyor. Bu konuyu hem kendi içimizde hem de muhatabımız ABD'lilerle de görüşmek suretiyle, makul ve mantıklı bir şekilde çözme konusunda gayret gösteriyoruz. Bunun uhuletle, suhuletle çözümünden yanayız" yanıtını verdi.

ABD'nin savaş gemisine İHA enkazını alması için izin verilip verilmeyeceği konusunda Akar, "Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yakın iletişim halinde Cumhurbaşkanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz" diye konuştu.

Tahıl koridoru açıklaması

Karadeniz'de tahıl koridoru için 120 gün uzatma talebi hakkında da konuşan Akar, "Biz tahıl koridorunun anlaşmanın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesiyle görüşmelere başladık. Rusya ve Ukrayna tarafıyla arkadaşlarımız teknik düzeyde görüşmelerini yaptı. Biz de bakanlar düzeyinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 milyon tondan fazla tahılın sevkiyatı gerçekleştirildi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunun hem bölge ve dünya barışına hem de fiyatlara ve istikrara ciddi katkıları oldu. Bunun devamı önemli. Bu manada iki ay yerine 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararını verecekler. Arkadaşlarımızın temasları oldu. Bu konuda BM de bizimle benzer şekilde düşünüyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız" dedi.