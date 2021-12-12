Türkiye’den 3 müze Avrupa'da finale kaldı

Avrupa Konseyine bağlı ‘European Museum Forum' tarafından düzenlenen ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022' için Türkiye'den 3 müze finale kaldı.

Buna göre; Tunceli, Van Müzeleri ile Göbeklitepe Örenyeri, Avrupa genelinde 60 müze ile finalde yarışacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Daire Başkanı Bülent Gönültaş, müzeler için gelecek yıl 4-7 Mayıs'ta Estonya'da düzenlenecek törende sunum yapacaklarını açıkladı.

Gönültaş, “Mayıs'ta karar verilecek. ‘Yılın Müzesi Ödülü' ayrıca 8 branşta daha alt kategorilerde ödüller veriliyor” dedi.

Türkiye'den daha önce ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü 1977'de Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2014 yılında ise Masumiyet Müzesi kazanmıştı.