Frigler döneminden kalan yapı üzerine 15 Temmuz Müzesi yapma planı iptal edildi

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği ve Demetevler kavşağında bulunan Yumurtatepe Tümülüsü’nün üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılmasına ilişkin kararlara, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Kültür Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı açılan davada, Ankara 6.İdare Mahkemesinin yapımına onay verdiği karar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından istinafa taşındı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.İdari Dava Dairesi 6.idare mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, Yumurtatepe Tümülüsü’nün üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılmasına olanak sağlayan kararları iptal etti.

'Ankara’nın 5 bin yıllık tarihi izleri'

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Ankara’nın 5 bin yıllık tarihinin izlerinin yok edilmesine yargı izin vermedi” dedi. Candan şöyle konuştu:

"Yumurtatepe Tümülüsü Ankara’da bulunan 20 tümülüsten sadece biridir. 5 bin yıllık Ankara tarihinin izlerini taşıyan Ankara Tümülüsleri milattan önce 7-8’nci yüzyıllarda yaşamış Frigler’den günümüze kadar gelebilen en önemli eserlerdir. Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kentin orta yerlerinde kimi zaman bir kavşak alanında kalmış ve sağlıksız kentleşme politikalarının sonucu da iktidar tarafından yapılaşma alanı olarak kararlar verilmeye başlanmıştır. Gökçek döneminde 15 Temmuz Müzesi yapılması planlanan Yumurtatepe Tümülüsü Atatürk Orman Çiftliği-Demetevler kavşağından Demetevler’e giderken yolun sol tarafında bulunan tümülüstür.

24 metre yüksekliğinde olan tepede, Anadolu Medeniyetler müzesi tarafından kazılar yapılmıştır. Kazılarda Eski Tunç Çağı’na ait hayvan heykelciklerinin yer aldığı küçük ve yuvarlak tek bir yapı ve içinde pişmiş toprak eserler bulunmuştur. Bu tepenin Frig döneminde önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğu ve gözetleme kulesi olduğu anlaşılmıştır. Ankara’nın tarihsel değerleri korumak yerine onları yok eden ve hiçleştiren kararlara yargı dur dedi. Bu karar Ankara’nın 5 bin yıllık tarihi izlerinin korunması açısından önemlidir."

'Karar emsal niteliğinde'

Candan kararın emsal niteliğinde olduğuna değinerek “Özellikle son dönemde, bütüncül planlama yerine kentsel tasarım projeleri ile uygulamaların çoğaldığı, Güvenpark’ta, Atatürk Kültür Merkezi alanlarında 'millet bahçesi' yapılmasında ve Ulus Tarihi Kent Merkezi alanlarında karşımıza çıkan kentsel tasarım projeleri ile planlama sürecini devre dışı bırakan plan hüllelerine karşı, bu karar oldukça önemlidir ve emsal niteliğindedir” dedi.