'Türkiye'deki seçim huzursuzluğu Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değişmesine neden olabilir'

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında Türkiye’de huzursuzluk ortamının oluşması halinde Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’dan alınabileceği iddia edildi.

Sözcü'de yer alan İngiliz basınından Independent’ın iddiasına göre, UEFA, 14 Mayıs’ta Türkiye’de gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili herhangi bir huzursuzluk ihtimalini göz önünde bulunduruyor. İddiaya göre finalin İstanbul'dan taşınması ihtimaline karşı acil durum planları yapıyor.

Haberde “siyasi çekişmelerin yaşanabileceği ve dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birinden kısa bir süre önce askerlerin sahaya inebileceği endişesi yeterince dile getiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Haberde yer alan değerlendirmede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Seçim, Recep Tayyip Erdoğan'ın otokratik cumhurbaşkanlığı yönetimine desteğin azalmasıyla birlikte, 10 Haziran'daki final maçından bir ay önce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu durum, siyasi uzmanların her iki tarafta da huzursuzluk yaratabileceği konusunda uyardığı yakın bir seçim olasılığını doğurdu.”

2021 yılında final Türkiye’den alınmıştı

2021 yılında İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Final mücadelesi İstanbul’dan alınarak Portekiz'deki Dragao Stadı'na verilmişti. Finalin Türkiye’den alınmasının ardından UEFA, 2023 yılında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağını açıklamıştı.