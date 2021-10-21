Türkiye'deki kayıp Filistinlilerin Mossad'a yönelik operasyonda tutuklandığı iddia edildi

Bugün Sabah gazetesi ve TRT Haber'in gündeme getirdiği MİT'in Mossad'a çalıştığı iddia edilen bir şebekeye düzenlediği operasyonda tutuklanan 15 kişiden 6'sının Türkiye'de kaybolduğu belirtilen Filistinliler olduğu ileri sürüldü.

Sabah ve TRT Haber'in servis ettiği haberlerde operasyonun 7 Ekim'de yapıldığı ve tutuklananların tamamının Arap olduğu belirtilmişti.

Konu İsrail medyasında da geniş yer buldu.

Jerusalem Post gazetesi, konuyla ilgili haberinde tutuklanan Filistinlilerden bir kısmının Türkiye'de kaybolduğu belirtilen Filistin vatandaşları olduğu bilgisine yer verdi.

İsrail gazetesi, Hamas bağlantılı Filistin Şehab haber ajansının birkaç hafta önce Türkiye'de kayıp olduğu bildirilen 7 Filistinlinin Türkiye'de "Filistinli ulusal figürlere" casusluk yapmak suçlamasıyla MİT operasyonu sonucu tutuklandığını duyurduğunu hatırlattı. Sözkonusu haberde tutuklanan Filistinlilerin, Filistin Otoritesi Genel İstihbarat Servisleri ve Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilmişti.

Jerusalem Post ayrıca Middle East Eye (MEE) haber sitesinin de tutuklanan 15 kişinin "casusluk ve Türkiye'de yaşayan Filistin vatandaşları hakkında bilgi toplamak için Mossad adına çalışmak"la suçlandığını aktardığını duyurdu.

MEE ayrıca Eylül ayından itibaren Türkiye'de kayıp ihbarı yapılan 6 Filistinlinin de tutuklananlar arasında olduğunu bildirdi.

Tutuklananlar arasında bulunan bir kişinin kardeşi MEE'ye yaptığı açıklamada "casusluk" haberlerinin doğru olmadığını, bütün sürecin bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu söyledi.

Şehab haber ajansının bugün Türk medyasında çıkan haberlerin kendi haberlerini doğruladığı bilgisini geçtiğini aktaran Jerusalem Post "Geçen ay Filistin medyası belirli bir sayıda Filistinlinin Türkiye'de kaybolduğunu haberleştirmişti. Bu ayın başında da Filistin Dışişleri Bakanlığı Türk yetkililerin aileleriyle temas kurmasının ardından, bazı kayıp Filistinlilerin nerede olduklarınının belirlendiğini açıklamıştı" diye yazdı.

Şehab haber ajansı, Türkiye'deki Filistinlilerin Mossad tarafından pasaportlarının yenilenmesini engelleme tehditleri ve para teklifleriyle işe alındıklarını iddia etmiş ve Türk güvenlik servislerinin Filistin Otoritesi Genel İstihbarat Servisleri'nden (GİS) gelen para tutarlarını tespit ettiğini ileri sürmüştü. Jerusalem Post bu ödemelerin özellikle İsrail'in Gazze'ye Mayıs ayında düzenlediği saldırılardan sonra yapıldığını yazdı.

Jerusalem Post, Hamas bağlantılı Şehab'ın İsrail'in Türkiye'de Erdoğan'ın tepkisinden endişe duyduğu için operasyon yürütmekten kaçındığı ve Türkiye'deki Filistinlilere yönelik GIS casuslarının suikastlara hazırlandığı iddiasını da aktardı.